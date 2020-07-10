Aydın'da 750 keklik doğaya bırakıldı Aydın'da 750 keklik doğaya bırakıldı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından 750 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Aydın'da 750 keklik doğaya bırakıldı

AYDIN - Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından 750 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Karacasu'da 350, Çine'de 400 olmak üzere 750 kınalı keklik doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Teknik Üretme İstasyonu'ndan temin edilen 1000 adet Kınalı Keklik'ten 750 adedi doğa ile buluşturuldu. Önceki gün Karacasu ilçesinde 350 adet kınalı keklik doğaya salınırken, bugün de 400 adet kınalı keklik Çine Adnan Menderes Barajı bölgesinde doğaya bırakıldı. Kalan 250 kınalı kekliğin ise önümüzdeki günlerde doğaya salınacağı öğrenildi.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürü Özcan Mersin, Milli Parklar Mühendisi Cenk Cerit ve görevli personeller tarafından doğaya salınan kınalı kekliklerin bulunduğu alanlarda 3 yıl süre ile av yasağının bulunduğu belirtildi.

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay, doğaya yüzlerce keklik bıraktıklarını belirterek, "Sabahın erken saatlerinde buraya geldik. Aydın'da toplam 750 kekliğimizi doğaya bıraktık. Karacasu ve Çine olmak üzere iki sahada kekliklerimiz çoğalacak. 3 sene burada avlanmayı yasaklıyoruz, kekliklerimiz çoğalsın, doğal hayatta varlıklarını hissettirsinler. Umarım istediğimiz olur, emeklerimiz boşa gitmez. Bize bu imkanı veren, emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA