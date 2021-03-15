Aydın'da 6 gıda firmasına 60 bin TL ceza kesildi
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Aydın'da 6 gıda firmasına 60 bin TL ceza kesildi

15.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:46
Aydın'da 6 gıda firmasına 60 bin TL ceza kesildi

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Şubat ayı gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 6 firmaya 60 bin 33 TL para cezası kesildi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Şubat ayı gıda güvenliği çalışmaları kapsamında 6 firmaya 60 bin 33 TL para cezası kesildi.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 2021 yılı Şubat ayı içerisinde de gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edildi. İl genelindeki 2 bin 50 adet gıda üretim yeri ile 13 bin 788 adet gıda satış ve toplu tüketim yerinde Şubat ayında gıda üretim yerlerine 271 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise bin 464 adet denetim olmak üzere toplam bin 735 adet denetim gerçekleştirildi. Denetim İzleme Programı, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme ve şikayete istinaden il genelinden toplam 26 adet numune alındı. Şubat ayı içerisinde il genelinde gıda üretim yerlerinde yapılan denetim, kontrol ve alınan numuneleri mevzuata uygun olmayan 6 adet işletmeye 60 bin 33 TL idari para cezası kararı uygulandı.

Alo Gıda 174 hattına Şubat ayı içerisinde gıda satış yeri ile ilgili 45 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 5 adet, gıda üretim yeri ile ilgili 1 adet, 1 adet de diğer olmak üzere toplam 52 adet şikayet geldi. Şikayetlerle İlgili olarak 39 adet işletmeye ait denetim sonlandırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde 427 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2.714.909,47 kg kuru incir, 47 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 297.081,40 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 474 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 3.011.990,87 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirildi. Gıda güvenliği çalışmalarıyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 154 Kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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