Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi
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Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

06.12.2019 22:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:12
Aydın'da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği tahmin ediliyor. 

Olay, saat 17.00 sıralarında, Bozdoğan ilçesinin kırsal Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mantardan yapılan yemeği yiyen Emre Erdem (23), Esra İncesöz (21), Şefika Yumlu (64), Tarkan Akar (21) ve Ece Erdem (18) iddiaya göre, bir süre sonra rahatsızlandı. 5 kişi, mide ağrısı ve kusma şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan 5 kişinin, mantardan zehirlendiği değerlendirildi. Jandarma ekipleri, eve gidip incelemelerde bulundu. 


Kaynak: DHA
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