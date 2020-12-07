Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

07.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:45
Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'da 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'da 4 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde silahlı yaralama olayıyla ilgili yakalanan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden Ali D. (55) ile oğulları Batuhan D. (26) ve Doğan Can D. (29) hakimlikçe tutuklandı.

Aralarında borç meselesi olduğu iddia edilen iki kişi dün tartışmış, silahlı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı
Son dakika haber: 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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