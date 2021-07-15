Aydın'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

AYDIN Valiliği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

AYDIN Valiliği tarafından '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında şehitleri anma programı düzenlendi.

Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen program; Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk sunulması ile başladı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Durmuş İlhan Başer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

'EMANETİNİZİ KORUMAK GÖREVİMİZ'Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Hüseyin Aksoy tarafından Şehitlik Defteri imzalandı. Vali Aksoy, Şehitlik Defteri'ne "Aziz şehitlerimiz, mukaddes vatanınıza en değerli varlığınız canlarınızı vererek şehitlik makamına ulaştınız. Can verdiğiniz değerleri, kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevi olduğunun bilincindeyiz. Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali için canlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazileri saygıyla anıyor, açtığımız aydınlık yolda ilerleyeceğimize söz veriyoruz" yazdı.

İl Müftüsü Ercan Aksu eşliğinde şehitler için dua edildi, şehitliklere protokol üyeleri ve programa katılanlar tarafından karanfil bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal Yıldırım