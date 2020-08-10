Aydın'da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı
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Aydın'da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı

Aydın'da aflotiksini önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 bin 750 adet incir kurutma kereviti dağıtıldı.

Aydın'da 15 bin 750 kerevit dağıtıldı
10.08.2020 09:43 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:28

Aydın'da aflotiksini önlemek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 bin 750 adet incir kurutma kereviti dağıtıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz, 2019 yılı TÜİK verilerine göre 37 bin 300 hektar incir üretim alanı, 7 milyonu aşan ağaç varlığı ve 190 bin 445 ton yaş incir üretim miktarıyla Türkiye üretiminin yüzde 61,4' ünü, kuru incir olarak ise yüzde 80' ini karşılamaktadır. Aynı zamanda İlimizde ihracatı yapılan tarımsal ürünlerin başında gelmekte ve stratejik önem arz etmektedir. İncir Aydın ilimizle özdeşleşmiş olup, dünyanın en kaliteli incirleri ilimizde yetişmekte ve 16 bin çiftçimiz geçimini incirden sağlamaktadır. İncir alanlarımızın yüzde 38'ine tekabül eden yaklaşık 140 bin dekar alanda organik tarım yöntemiyle üretim yapılmaktadır. 5 bin 520 üreticimiz organik tarım bilgi sistemine kayıtlı olarak incir üretimi yapmakta olup, organik tarım alanlarının artırılması için her yıl çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlığımız incir yetiştiriciliği ve ihracatı konusunda çalışmalarına devam etmekte olup, İncir Araştırma Enstitüsü, Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte incir alanlarında kurutma tünelleri, sağlıklı ilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla ilek demonstrasyon bahçelerinin kurulması, ekşilik böceği tuzağı, ilek file torbası, kerevet ve incir fidanı dağıtımı gibi birçok proje yürütülmektedir. İlimizde incir kurutma esnasında aflatoksini önlemek amacıyla Ege İhracatçılar Birliği işbirliğinde ve İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda 6 Ağustos 2020 tarihinde Köşk ilçesi Karatepe Mahallesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, teknik personel ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen törende 750 adet incir kurutma kereveti dağıtımı gerçekleştirildi. İlimizde 9 ilçe için planlanan toplam 15 bin 750 adet incir kurutma kerevetinin dağıtımı tamamlandı" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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