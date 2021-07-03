Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu

Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu evinin bahçesinde asılı halde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 13 yaşındaki bir kız çocuğu evinin bahçesinde asılı halde bulundu. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Olay, Umurlu Mahallesi Bayramyeri Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki A.Y. isimli kız çocuğu henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin bahçesinde asılı halde bulundu. Durumu fark eden yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan A.Y.'nin yakınları sinir krizi geçirirken, küçük kızın cansız bedeni ekiplerin gerekli incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı
Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasında tepki çeken karar! Son sanık da serbest bırakıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs Orhangazi'de gözaltına alındı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şahıs Orhangazi'de gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Ajda Pekkan Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Ali Koç Cristiano Cedi Osman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da 13 yaşındaki kız evinin bahçesinde asılı halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 00:31:42. #1.16#

title