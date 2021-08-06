AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞRU TERCİH İÇİN GENÇLERİN YANINDA

Yüksekögretim Kurumlari Sinavi (YKS) sonuçlarinin açiklanmasinin ardindan ögrencilerin tercih maratonu da start aldi.

Yüksekögretim Kurumlari Sinavi (YKS) sonuçlarinin açiklanmasinin ardindan ögrencilerin tercih maratonu da start aldi. Milyonlarca genç, gelecekleri adina önemli bir karar olan bölüm, sehir ve üniversite tercihleri yapmak için seçenekleri degerlendirmeye basladi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin gençlere bölüm, sehir ve üniversite tercihleri konusunda profesyonel destek olmasi için Atatürk Kent Meydani'nda hizmet verecek olan tercih tiri yerini aldi.

Covid-19 ile ilgili salginla mücadele kapsaminda belirlenen tedbirlere uygun olarak hazirlanan tercih tirinda, maske mesafe ve hijyen kurallari dikkate alinarak, ates ölçümü yapildiktan sonra görüsmeler yapiliyor. Rehber ögretmenlerin tercih danismanligi ile ögrencilerin aldigi puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler olusturuluyor. Tavsiye niteliginde olusturulan listeler ve öneriler ile alternatif bölümler ve üniversiteler degerlendiriliyor.

"Aydinlik bir gelecek için üniversite tercihlerinizi birlikte yapalim" çagrisi ile kent meydaninda yerini olan tercih tiri, 5-20 Agustos tarihleri arasinda, 09. 00-18. 00 saatlerinde hizmet verecek.

"Tüm gençlerimizi Aydin'a bekliyoruz. "

Sosyal, kültürel, tarihi ve dogal güzellikleri ile Türkiye'nin en güzel illeri arasinda yer alan Aydin'in ayni zamanda ögrenci dostu bir kent olduguna belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Atatürk Kent Meydani'mizda yer alan tercih tirinda deneyimli rehber ögretmenlerimiz, ögrencilerimize ve ailelerine tercih konusunda yardimci oluyorlar. Ögrencilik hayati gelecek açisinda önemli bir belirleyicidir. Gençlerimiz tercih yaparken profesyonellerden destek alip özgürce karar vermelidir. Egitim hayatini Aydin'da sürdürecek olanlarin ayri bir sansli olacagini belirtmeliyim. Aydinli hemserilerimizin sicak ve misafirperver tavri, iklimi, antik kentleri, müzeleri, sosyal imkanlari ile Aydin, tercih listelerinde ilk siralarda yer almalidir. Tüm gençlerimizi Aydin'a bekliyoruz. " dedi.

Kaynak: Habermetre