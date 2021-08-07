AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR YOLLAR YENİLENİYOR

Hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile yatirimlarini sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi, vatandaslarin konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için yogun bir sekilde çalismalarini sürdürüyor.

Hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile yatirimlarini sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi, vatandaslarin konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için yogun bir sekilde çalismalarini sürdürüyor. Fen Isleri Dairesi Baskanligi'nin kontrolünde ilerleyen yol yapim çalismalari eszamanli olarak Kösk, Sultanhisar, Yenipazar, Nazilli, Efeler ve Kusadasi ilçelerinde tüm hiziyla devam ediyor.

Baskan Çerçioglu: Tikir tikir çalisarak yatirimlarimizi sürdürecegiz

Vatandaslarimizin günlük yasamini kolaylastiracak ve yasam kalitesini yükseltecek çalismalari yatirimlari hizla gerçeklestirdiklerini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Sorumluluk alanimizdaki yollarin bakim, onarim ve yenilenmesi için ekiplerimiz yogun bir sekilde çalisiyor. Trafik akisini hizlandiran, yayalarin güvenligini önceleyen bir prensiple çalismalarimizi gerçeklestiriyoruz. Kisa bir süre için tüm bürokratlarimiz mahalle mahalle gezip, vatandaslarimizin taleplerini dinledi ve yapilacak yatirimlarimizi hakkinda bilgi verdi. Suan gerçeklesen yol yapim çalismalarimiz bu görüsmeler ve gelecek planlamalarimiz dogrultusunda ilerliyor. Hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile tikir tikir çalisarak yatirimlarimizi sürdürecegiz" dedi.

Dursun Akçam Caddesi'nin yeni görünümüne kavusacak

Yaptigi milyonlarca liralik dev yatirimlarla birlikte Kusadasi'nin çehresini degistiren Büyüksehir Belediyesi, altyapi çalismalarinin yani sira üstyapi hizmetlerini de araliksiz olarak sürdürüyor. Dursun Akçam Caddesi'nde etap etap ilerlenen yol yapim sürecinde sicak asfalt serim asamasina geçildi. Fen islerini ekiplerinin yogun mesaisi Dursun Akçam Caddesi'nin yeni görünümüne kavusacak.

Kösk'ün Yavuzköy Mahallesi yolunda çalismalar sürüyor

Kösk'ün Yavuzköy Mahallesi'nin ana baglanti yolunda çalismalarini hizlandiran Fen Isleri ekipleri, kazi ve temel malzeme seriminin ardindan yolda sicak asfalt asamasina geçti. Vatandaslarin yogun olarak kullandigi yolda yapilan sicak asfalt çalismasiyla, konforlu ve güvenli bir hat olusturularak, Yavuzköy mahalle sakinlerine uzun yillar hizmet verecek kalici bir yatirim gerçeklestirilmis olacak.

Büyüksehir Efeler'de yatirimlarina devam ediyor

Efeler'de Eski Çine Caddesi ve Osman Yozgatli Kavsagi'nda da çalismalar tüm hiziyla sürüyor. Hem altyapi hem de üstyapi çalismasi yapilan yolda ilk etap asfalt serimi tamamlandi. Yoldaki kaldirim ve diger çalismalarin bitmesiyle birlikte 2. kat asfalt serimi yapilarak yol kullanima hazir hale gelecek.

Çiftçilerin kullandigi yollar yenileniyor

Sehir merkezlerinde süren çalismalarla birlikte sarp arazilerinden geçen ve siklikla çiftçilerin kullandigi yollar da Büyüksehir çalismalariyla yenileniyor. Etrafi tarim arazileri ile çevrili olan Pasa Yaylasi ve Karange Mahallesi arasindaki 8. 2 km uzunlugundaki yolda genisletme ve bakim onarim çalismalarina baslandi. Bu çalismalarin ardindan sathi kaplama yapilacak yolun Agustos ayi içerisinde tamamlanmasi hedefleniyor. Bu çalismayla birlikte tarim arazilerini isleyen çiftçiler için konforlu ve güvenli bir daha Büyüksehir Belediyesi tarafindan tamamlanmis olacak.

Nazilli'nin caddelerine Büyüksehir eli degiyor

Nazilli'ye yenilenmis yollar kazandiran Büyüksehir Belediyesi, Bozyurt Mahallesi'ndeki 2. 3 kilometrelik güzergahta da yol yapim çalismalari yogun bir sekilde sürüyor. Yolun kazi ve temel çalismalarini sona bitiren Fen Isleri ekipleri, asfalt serimi asamasina geçti. Ilk etabi tamamlanan yolda ek çalismalarin tamamlanmasinin ardindan ikinci asamada sicak asfalt serimine baslandi.

Atça ve Donduran mahalleleri arasindaki 6. 5 km uzunlugundaki yol yenileniyor

Tarim arazileri içinden geçen ve çiftçilerin siklikla kullandigi Sultanhisar Atça ve Yenipazar Donduran mahalleleri arasindaki 6, 5 km uzunlugundaki yolda ise yenileme çalismalari basladi. Eski asfaltin kaldirilmasi ile baslanan çalismalar, sarampol ve banket bakimlarinin ardindan yeni sathi kaplama yapilarak son bulacak. Çalismalarin ardindan olusacak yenilenmis konforlu yolda çiftçiler mevsim sartlari degisse bile rahat ulasim saglayacak.

Kaynak: Habermetre