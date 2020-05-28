AYDIN Banka müdürüne taciz ve yumruklu saldırı
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AYDIN Banka müdürüne taciz ve yumruklu saldırı

Banka müdürüne taciz ve yumruklu saldırıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, banka şube müdürü Pelin Y. (40), sokak ortasında Serdar Günay'ın taciz ve yumruklu saldırısına uğradı.

28.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:54

Banka müdürüne taciz ve yumruklu saldırı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, banka şube müdürü Pelin Y. (40), sokak ortasında Serdar Günay'ın taciz ve yumruklu saldırısına uğradı. Pelin Y.'nin darbedildiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli Günay, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilini park edip, müdür olarak çalıştığı bankaya gitmek isteyen Pelin Y., daha önce cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ı saldırısına uğrayıp, darbedildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, olay yerinden kaçtı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Günay, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

'SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIM'

Saldırının ardından yüzünde ve boynunun bazı yerlerinde morluklar oluşan Pelin Y., yaşadığı dehşet dolu dakikaları DHA muhabirine anlattı. Sabah aracını park ettikten sonra iş yerine gitmek için yürüdüğü sırada arkasında bir ses duyduğunu belirten Pelin Y., "Birinin hızlı adımlarla bana yaklaştığını hissettim. Yüzümü döndüğüm anda Serdar Günay, eliyle ağzımı kapatıp, bana vurdu. Aynı zamanda taciz etti. Bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakalarının azalması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağım" dedi.

AYDIN Banka müdürüne taciz ve yumruklu saldırı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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