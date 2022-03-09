Bir dönem milletvekili olan, Aydın Adnan Sezgin kimdir merak ediliyor. Aydın'da dünyaya gelen Aydın Adnan Sezgin kaç yaşında ve kimdir vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aydın Adnan Sezgin kimdir? Aydın Adnan Sezgin kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

AYDIN ADNAN SEZGİN KİMDİR?

Yönetici, bürokrat, diplomat, büyükelçi. 1956 yılında Aydın'da doğdu. Ankara Tevk Fikret Lisesi ve Hacettepe

Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Paris Hukuk ve İktisat Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde, "Ekonomi ve Uygarlık" konulu yüksek lisans yaptı.

1982'de Dışişleri Bakanlığı'nda, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar Dairesi'nde göreve başladı. 1984-1987 arasında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde üçüncü ve ikinci kâtip olarak görev yaptı. 1987-1989 döneminde Bağdat Büyükelçiliği'nde İkinci Kâtip ve Başkâtip olarak çalıştı. 1989-1991 döneminde Dışişleri Bakanlığı, Körfez ve İslam Ülkeleri Dairesi'nde, 1991-1994 döneminde Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Osi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde Başkâtip olarak görev yaptı.

1995'de Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde Başkâtip ve Özel Danışman olarak hizmet verdi. 1996-1997 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Dairesi'nde Daire Başkan Vekilliği yaptı.

1997-2003 döneminde Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2003-2006 yılları arasında Paris Başkonsolosluğu görevlerini üstlendi.

2007-2009 döneminde Dışişleri Bakanlığı Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı'nda, Elçi-Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2009'da Araştırma ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'ne Elçi-Genel Müdür, 2010'da Moskova Büyükelçisi olarak atanmıştır.

Sezgin'in Moskova Büyükelçiliği görevini müteakip, 2014 yılında Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ve Roma'daki Birleşmiş Milletler Kuruluşları Nezdinde Daimi Temsilci olarak tayin edildi. 2016 yılı sonunda bu görevini tamamlayarak yurda döndü ve İYİ Parti saflarına katılmak üzere emekli oldu.

Türkiye Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi ve Türk Felsefe Derneği üyesi olan SEZGİN, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

27. dönem İYİ Parti Aydın milletvekili adayıdır.

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