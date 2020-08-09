AYDIN 21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN 21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi

21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürpriziAYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren ve öldü sanılan Ferkan Taş'a, 41'nci yaş günü sürprizi yapıldı.

09.08.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:36

21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren ve öldü sanılan Ferkan Taş'a, 41'nci yaş günü sürprizi yapıldı.

Söke'nin kırsal Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan Taş (68) ve Recep Taş (70) çiftinin 4 çocuğundan Ferkan Taş, 8 Ocak 1999'da, ailesine ait zeytinlikte ürün toplarken fenalaşıp bayıldı. Eve gitmeyince aranan Ferkan Taş, yakınları tarafından arazide bulunup Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birçok test yapılan Taş'a, nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz-Malformasyon)' teşhisi konuldu. Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya gelen ve yıllar sonra beyin kanamasıyla ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle şaşkına dönen Taş, uzun süre mücadele etti. Bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçirdi. Son olarak 2014 yılında beyin kanaması geçiren Taş, yaşama azmiyle sağlığına kavuştu. 10 hastanede toplam 562 gün geçirdi ve her seferinde öldüğü sanılan Ferkan Taş, mucizevi bir şekilde yaşama tutundu.

"HER GİTTİĞİM HASTANEDE ÖLÜMDEN BAHSETTİLER"

41'nci yaş günü anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı (48), Ferkan Taş'a, 8 Ağustos olan doğum gününde yaş günü sürprizi yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ferkan Taş, "21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41. yaşıma girdim. Ailem ve arkadaşlarım benim için doğum günü düzenlediler. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum. Bu günleri gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun. 21 yıl anlatılmaz çok kötü geçti. Ama biz şükretmesini bilen insanlardanız. Tedavilerim halen İzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Fizik tedavi süreci sürüyor. Belki insanlar sağlıkçıların durumunu pandemi döneminde anladı ama ben daha önceden biliyor ve yaşıyorum. Ne kadar iyi ve vefalı insan olduklarını iyi biliyorum" dedi.

Baba Recep Taş ise, "Oğlum zeytin toplamaya gitmişti. Orada baygınlık geçirmiş. Geç kalınca merak edip gittik. Biz onu orada öldü sandık. 21 yıldan beri oğlumun hastalığı ile mücadele ettik tabii ki çok zor günler geçti. İlk zamanlarda hastanede 15 gün yemeden içmeden yattı. Her an için hastaneden ölüsü gelecek diyerek tedbirli oluyorduk. Bugünde 41 yaşına girmesini kutladık. Çok mutluyuz" dedi.

Ferkan ile 35 yıldan beri arkadaşlık yapan Yusuf Solak ise, "Ferkan bu hastalığa yakalanmadan önce çok neşeli bir öğrencilik ve gençlik hayatı vardı. Zeytin işlediği sırada hasta oldu. Geçirdiği hastalık bizi çok üzdü. İkinci baygınlık geçirdiğinde onu ambulansa ben sırtımda götürdüm. 1-2-3 derken 13 defa beyin kanaması geçirdi. Şu an sağ salim aramızda ve bugünde 41'nci yaş gününü kutladık. Bir daha beyin kanaması geçirmemesi dileğiyle kendisine nice sağlıklı yıllar diliyoruz. Ferkan gerçekten düşünceleri, hareketleri ve fikirleriyle çok ileri görüşlü akıllı bir kardeşimizdir. Hastalığı yendi ve ailesi ile çevresine yardımcı olmak için gayret gösteriyor" dedi.

AYDIN 21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Politika
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Politika
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
Son Dakika: İstanbul Valiliği: Otobüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
İstanbul'da pozitif vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde kısıtlama olabilir
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 25 yaralı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
'Dur' ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
"Dur" ihtarına uymayan sürücüyü kovalayan polis memuru şehit oldu
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Rocky'nin yıldızı Dolph Lundgren 38 yaş küçük nişanlısıyla tatilde
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
'Kişiye özel' ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
"Kişiye özel" ilan için Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'a soruşturma açıldı
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonları sonucu tanınmaz hale geldi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Cenk Eren Serdar Ortaç İzzet Yıldızhan
Spor Okan Buruk Arda Turan Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: AYDIN 21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 09:47:30. #1.14#
title