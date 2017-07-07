Ayder Yaylası'nda Kentsel Dönüşüm İçin Yeni Modeller Hazırlanıyor

RİZE'de 5 ayrı koruma kararına rağmen kaçak yapıların yükseldiği Ayder Yaylası'nda TOKİ tarafından uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi için 5 farklı yayla modeli hazırlanıyor. Uygulanacak modelde dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar öngörülüyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Çamlıhemşin Belediye Başkanı AK Partili Osman Haşimoğlu, Ayder Yaylası'nın yeniden planlanması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, TOKİ ve Rize Valiliği ile Çamlıhemşin Belediyesi'nin taraf olduğu protokol hazırlandığını hatırlattı. Protokolle ilgili tüm kurumların yetkilerinin bir anlamda TOKİ'ye devredildiğini ve Ayder Yaylası'nda özlenen kriterlere uygun bir turizm lojistik merkezi oluşturmak için çalışma başlatıldığını ifade eden Haşimoğlu, şunları söyledi:



"Bir araya gelinen bölge halkı ile önemli bir sinerji yakalandı. Bölge halkı da Ayder Yaylası'nda dönüşüme sıcak bakıyor. Umuyoruz bu çalışmalar ülkemiz için de bir örnek olacak. Ayder Yaylası'nın gidişatından endişe duyuyorduk. Çok hızlı ve plansız bir gelişme vardı. Bu plansız gelişme yayladaki doğal yapıyı bozacağı gibi, turizme de büyük engel oluşturacaktı. Bir an önce yaylanın planlı ve sağlıklı bir yatırma ihtiyacı vardı. 4 bakanlık ve ilgili kurumların ortak çalışması ile proje ihalesi yapıldı. Ayder Yaylası'nın röntgeni çekildi, jeolojik etütler bitirildi. TOKİ tasarım ve planlama ile ilgili çalışmaları başlattı. 5 tasarım firması ayrı ayrı çalışıyor. Ortaya 5 ayrı Ayder Yaylası modeli çıkacak. Bunlardan 3'ü elenecek ve kalan iki firma ile yaylada uygulanacak plan ortaya çıkacak. Hak sahiplerini mağdur etmeden dönüşüm yapılarak yeni bir Ayder Yaylası oluşturulacak. Dikey ve çok katlı yapılar olmayacak. Yatay binalar yapılacak. Konutlar birer kat, otel ve pansiyonlar ise bodrum, zemin ve artı 2 kattan oluşacak. Yeni Ayder modeli ile yaylayı sağlıklı bir yapıya kavuşturmuş olacağız."



- Rize