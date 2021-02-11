Aydemir Akbaş'lı 'Sünnet Çocuğu' filminin çekimleri başladı

TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Aydemir Akbaş, senaryosunu kendisinin yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Sünnet Çocuğu' adlı komedi filminin çekimleri için Antalya Manavgat'ta kamera karşısına geçti.

TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Aydemir Akbaş, senaryosunu kendisinin yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Sünnet Çocuğu' adlı komedi filminin çekimleri için Antalya Manavgat'ta kamera karşısına geçti. Filmin çekimleri için bir otel sete çevrildi.

2021 yılı Haziran ayı gibi seyirciyle buluşması planlanan 'Sünnet Çocuğu' adlı sinema filminin başrol oyuncusu, aynı zamanda senaryo yazarı Aydemir Akbaş, kamera karşısında. Manavgat'ta bir otelin tamamını sete çeviren yapımcı şirket, çekimlere başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Çevik Film sahibi Ahmet Çevik tarafından yapımcılığı üstlenilen filmde geniş figüran kadrosu yer alıyor.'Sünnet Çocuğu'nun komedi filmleri arasında iddialı bir yapım olacağını söyleyen Aydemir Akbaş, "Filmimizde komik sahneler var. Filmde kara çarşaf giyeceğim, sünnet olacağım, kaçacağım, kovalayacağım. Kısacası her saniyesinde kahkaha ve eğlence var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ