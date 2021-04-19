Aydem halka arz hisse kodu nedir? Aydem halka arz ne zaman ve fiyatı ne kadar? Aydem halka arz hisse saatleri

Yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden olan Aydem halka arz oluyor. Yatırımcılar "Aydem halka arz hisse kodu nedir? Aydem halka arz ne zaman ve fiyatı ne kadar? Aydem halka arz hisse saatlerini merak ediyor. Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası liderliğindeki konsorsiyumun yöneteceği süreçte şirketin beş yılda kurulu gücünün iki katına çıkartılması hedeflendiği CEO İdris Küpeli tarafından yapılan açıklamada duyuruldu. İşte Aydem halka arz detayları...

Son dönemde SPK'ya birçok şirket halka arz amacıyla başvuruda bulunmaya devam ediyor. Bu noktada dikkat çeken şirketlerden biri ise Aydem Enerji olurken şirketin talep toplama tarihi 19-22 Nisan 2021 olarak duyurulmuştu. Hal böyleyken "Aydem Enerji ne zaman halka arz olacak, hisse fiyatı ve kodu nedir?" gibi birçok soru gün içerisinde yanıt aramaya başladı. Bugün başlayan talep toplama süreci ile beraber büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Aydem halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ HİSSE KODU NEDİR?

Yenilenebilir enerji sektörünün öncü şirketlerinden olan Aydem halka arz kodu: AYDEM

ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.