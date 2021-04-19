Aydem halka arz hangi bankalarda işlem görecek? Aydem halka arz oransal mı, eşit mi?

Yenilenebilir enerji piyasasının önemli kuruluşlarından olan Aydem Enerji halka arz ediliyor. Yatırımcılar "Aydem halka arz hangi bankalarda işlem görecek? Aydem halka arz oransal mı, eşit mi?" Sorularına yanıt arıyor. İşte Aydem Enerji halka arz tarihleri ve hisse fiyatları...

Son dönemde SPK'ya birçok şirket halka arz amacıyla başvuruda bulunmaya devam ediyor. Bugün başlayan talep toplama süreci ile beraber büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte Aydem halka arz hisse fiyatı ve kodu gibi tüm detaylar…

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Yatırımcının gelip park edeceği yatırım

Halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacağını dile getiren Küpeli, 2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını ve hedeflerinin 5 yıl içerisinde portföy gücünü iki katına çıkararak 2.000 MW seviyelerine ulaştırmak olduğunu vurguladı.

Küpeli, "Şirketimizi yatırımcının gelip park edeceği yatırım olarak görüyoruz. Halka arzın şu dönem furya olduğu ortada. Çoğu şirketin derinliği yok ve bu durumu sürdürülebilir görmüyoruz. Ancak daha derinlikli ve büyük halka arzlarda farklı sonuçlar olabilir. 7-8 tavanlar yaşanması halka arz fiyatlamalarından kaynaklanmıyor ve bana mantıklı gelmiyor" diye konuştu.