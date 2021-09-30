Aydan Özoğuz kimdir? Aydan Özoğuz kaç yaşında, nereli? Aydan Özoğuz biyografisi!

Türk kökenli Alman siyasetçi. 2011 yılının aralık ayından bu yana başkan yardımcılığını yürüttüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesi olup, partisini Almanya Federal Meclisi'nde temsil etmektedir. Peki, Aydan Özoğuz kimdir? Aydan Özoğuz kaç yaşında, nereli? Aydan Özoğuz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

AYDAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Aydan Özoğuz (d. 31 Mayıs 1967), Türk kökenli Alman siyasetçi. 2011 yılının aralık ayından bu yana başkan yardımcılığını yürüttüğü Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin bir üyesi olup, partisini Almanya Federal Meclisi'nde temsil etmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1958 yılında Türkiye'den Almanya'ya çalışmaya giden Gastarbeiter çocuğudur. Ailesinin yaptığı gıda ticaretinde başarılı olmasından sonra Özoğuz 1989 yılında Almanya vatandaşı oldu. İngiliz edebiyatı ve İspanyolca okuduktan sonra yüksek lisansını insan kaynakları üzerine yaptı. Öğrencilik yaptığı yıllarda Hamburg'da iki yıl süreyle Türk Öğrenci Derneği başkanlığını yaptı. Öğrencilik yaşamının ardından Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin ilk Türk asıllı başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2001 ile 2008 yılları arasında Hamburg Parlamentosu üyeliği yapmıştır. Özoğuz, Hamburg'da senatör Michael Neumann ile evli olup, iki çocuk sahibidir. Almanya'da 2013 yılında Göç ve Uyum Bakanlığı görevine getirilmiştir.

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