Ayda'nın babası hastane çıkışı görüntülerine gelen acımasız tepkilere isyan edip açıkladı: Reklam için arayanlar var

İzmir'de enkazdan 91 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Ayda, tedavi gördüğü hastaneden babasının kucağında taburcu oldu. Kızını ayakları çıplak, üzerine bir ceket örterek kucağında taşıyan baba Uğur Gezgin, gelen tepkilere "Bunda garipsenecek ne var. Kızımı kucaklamak istedim. Arayan çok kişi oldu, tabii ki reklam için arayan da var" dedi.

30 Ekim Cuma günü Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra 15 ilde daha hissedildi. 115 kişinin ölümüne neden olan depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

BABASININ KUCAĞINDA HASTANEDEN ÇIKARILDI

Depremden 91 saat sonra 3 Kasım'da enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda'nın tedavisine, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediliyordu. 7 Kasım'da tedavisi ve kontrolleri tamamlanan Ayda'nın taburcu edilmesine karar verildi. Öğleden sonra baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp hastaneden çıktı ve yakındaki bir otomobile doğru hızlı adımlarla ilerledi. Babasının kucağındaki Ayda'nın ayaklarının çıplak, üzerine bir ceket örtülü olduğu görüldü. Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü. Ayda ve babası, daha sonra otomobille ayrıldı. Ailenin bir yakınlarının evine gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

Tüm Türkiye'nin umudu olan, herkesi sevinç gözyaşına boğan Ayda'nın hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında, ayakları çıplak, üzerine bir ceket örtülerek götürülmesi ise eleştirilere de neden oldu. Baba Uğur Gezgin ise Ayda'nın hastaneden taburcu olması ve evde geçirdiği anları Hürriyet'e anlattı:

"PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR"

"Ayda, iyileşti ve hastaneden çıktık. Kucağıma aldım, sarıldım, sarıp-sarmaladım. Ben öyle istedim. Zaten hastane kapısına kadar getirilmişti. Kucağıma alıp kapının önünde bekleyen araca götürdüm. Bunda garipsenecek ne var. Kızımı, Ayda'mı kucaklamak istedim, sarılmak istedim. Hepsi bu...O fotoğraf karesinde babanın kızına sevgisi var, özlemi var. Şu an bir yakınımızın evinde kalıyoruz. Ayda da çok iyi, şu an sizinle konuşurken ağabeyiyle oyun oynuyor. Psikolojik destek de alıyor.

"REKLAM İÇİN ARAYAN, GÜNDEME GELMEK İÇİN YAPANLAR DA VAR"

Sağ olsun hocalarımız burada, gerekli psikolojik desteği de sağlıyorlar. Türkiye'nin her yerinden, herkesten destek telefonları geldi. Ayda için sevinçlerini paylaştılar, üzüntümüze, acımıza ortak oldular. Sahip çıkan, arayan soran çok kişi var. Tabii ki reklam için arayan, gündeme gelmek için yapanlar da var"