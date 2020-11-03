Ayda bebek yaşıyor mu? Ayla bebek nasıl kurtarıldı? Ayda bebeğin annesi yaşıyor mu? Ne kadar süre enkaz altında kaldı?

Ayda bebek yaşıyor mu? Ayla bebek nasıl kurtarıldı? Ayda bebek kimdir? Göçük altında kaln ve günler sonra kurtarılan Ayla bebeğin yaşam mücadelesi gözleri doldurmaya devam ediyor. Peki Ayla bebeğin sağlık durumu nedir?

İzmir depreminde enkaz altında kalıp 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek yaşıyor mu? Ayla bebek nasıl kurtarıldı? Ayda bebek kimdir? Göçük altında kaln ve günler sonra kurtarılan Ayla bebeğin yaşam mücadelesi gözleri doldurmaya devam ediyor. Peki Ayla bebeğin sağlık durumu nedir?

AYDA BEBEK YAŞIYOR MU?

İzmir'de meydana gelen deprem sonrası göçük altında 91 saat kalan Ayda bebek yaşıyor. Yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan ve depremden 91 saat sonra çıkarılan Ayla Gezgin'i arama kurtarma ekipleri büyük bir titizlikle kurtardı. Ayda'yı kurtaran kişi kovaları taşırken bir ses duyduğunu ve hemen ekip arkadaşlarına haber verip jenatatörleri durdurması gerektiği söyledi. Arama kurtarmaya devam edip Ayda bebeğe seselenince hemöen harekete geçtiler ve bebeği kurtardılar. Bulaşık makinesinin yanında yaşam üçgeninde olan Ayla bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYDA BEBEK SAĞLIK DURUMU NEDİR? NE KADAR SÜRE ENKAZ ALTINDA KALDI?

Tam 91 saat enkaz altında kalan Ayla bebek kurtarılır kurtarılmaz hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ayla bebeğin doktorundan yapılan açıklamalara göre genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve mucize kurtuluşunun yaşam üçgeni sayesinde olduğunu belirtildi.

AYLA BEBEĞİN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Ayla bebeğin çıkarılmasının ardından göçük altında kalan annesi içinde armaa kurtarma hız kesmeden devam etmişti. Fakat acı haberin gelmesi uzun sürmedi. Ayla Gezgin'in annesi Fidan Gezgin'in birkaç saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.