Ayçiçeği tarlasında bulunan Hint kenevirleri imha edildi

20.08.2019 15:48

Kırklareli'nde bir ayçiçeği tarlası içerisinde bulunan 103 bin 500 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyünde Ş.Y'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, tarlanın iç kısımlarında 103 bin 500 bin Hint keneviri buldu. Hint kenevirleri sökülerek imha edildi.

Şüpheli Ş.Y, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA