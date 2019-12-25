25.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:46

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı.



Daha önce protokolü yapılan ve hayırsever bir protokol kapsamında, Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka Köyü İlkokulu, Muharremşah İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'na, Z- Kütüphane ve Çocukların problem çözme becerilerini ve aynı zamanda gelişim alanlarına uygun genel olarak ahşap oyun materyalleriyle donatıldı. Güvenli bir şekilde eğlenerek zaman geçirebilecekleri 'Oyun Etkinlik Alanı' kurulması planlandı. Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka Köyü İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z - Kütüphane ve Oyun Etkinlik Alanı kurulumları tamamlandı. Muharremşah İlkokulu'nda ise bu yıl sonuna kadar kurulumun tamamlanması planlanıyor.



Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı. Açılışa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, Hayırsever İşadamı GökerPlast Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ, GökerPlast Genel Müdürü Emre Göktuğ, GökerPlast İşletme Müdürü Özgür İnam, GökerPlast Üretim Müdürü Emre Kırmızı, Okul ve Kurum Müdürleri, Güzelyaka Köy Halkı ve çok sayıda davetli katıldı.



Kütüphaneye GökerPlast Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ tarafından 5 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı ve çok sayıda TÜBİTAK yayınlı kitap bağışı yapılırken, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu aracılığı ile Sosyolog Pelin Deniz ve Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çok sayıda kitap bağışı yapıldı.



Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun katkılarından dolayı hayırsever iş adamı Sinan Göktuğ' a teşekkür plaketi takdim ederek verdiği destek için teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA