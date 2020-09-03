Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nereli?
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Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nereli?

Aybüke Yalçın nasıl öldü? Öğretmen olarak görev yaptığı sırada Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'da 22 yaşındayken teröristlerin saldırısı sonucu şehit edildi. Müzik öğretmeni olan Yalçın'ın ilk görev yeriydi. Peki, Aybüke Yalçın nereli?

Aybüke Yalçın kimdir? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nereli?
03.09.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:02

Aybüke öğretmen, henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aradan geçen 3 yılın ardından Aybüke Yalçın her yıl mezarı başında anılıyor. İşte, Aybüke Yalçın hayatı...

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olmuş, 2016 yılında Batman'ın Kozluk ilçesine atanmıştı. Atandığını öğrendiğinde ise sevincini sosyal medyadan ''Öğretmen oldum ben'' paylaşımıyla duyurmuştu.

Aybüke Yalçın kimdir, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü?

Müzikoloji bölümünde yüksek lisansa başlayan Yalçın, karne günü evine döndüğü sırada 9 Haziran 2017 tarihinde Batman'da teröristlerin hain saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Aybüke Yalçın kimdir, nereli? Şehit öğretmen Aybüke Yalçın nasıl öldü?

Vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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