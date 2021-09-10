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Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar

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Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar

Son dönemde oynadığı her projeyle adından söz ettiren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aybüke Pusat, sosyal medyada verdiği fotoğraflarla binlerce mesaj aldı. İşte detaylar...

'Söz', 'Her Yerde Sen' ve '50 Metrekare' dizileriyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. Dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozlarla yorum yağmuruna tutuldu.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat, suyun altında verdiği kareleri dikkat çekti.

Bikinisi ve düzgün fiziğiyle iltifat mesajları alan Pusat pozlara, "Peki bunu görmüş müydünüz?" diye yazdı.

Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar

Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar

Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar

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Haber: Aybüke Pusat'tan olay fotoğraflar - Haberler Magazin
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