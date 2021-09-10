'Söz', 'Her Yerde Sen' ve '50 Metrekare' dizileriyle yıldızı parlayan Aybüke Pusat'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar olay yarattı. Dergi çekimi için objektif karşısına geçen oyuncu, verdiği pozlarla yorum yağmuruna tutuldu.

2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü olan Pusat, suyun altında verdiği kareleri dikkat çekti.

Bikinisi ve düzgün fiziğiyle iltifat mesajları alan Pusat pozlara, "Peki bunu görmüş müydünüz?" diye yazdı.