Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında, nereli? Aybüke Albere hayatı ve biyografisi!

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AYBÜKE ALBERE KİMDİR?

Aybüke Albere, 25 Nisan 1990'da İzmir'de doğmuş bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Lise yıllarında kendi grubuyla müzik yapmaya başlayarak 14 yaşından itibaren müzisyen olma hayalini kurmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile Celal Bayar Üniversitesi Sanat Tarihi bölümlerinden mezun olmuştur. ?

Müzik kariyerine adım atmak amacıyla İstanbul'a taşınan Albere, bir süre Murat Boz'a vokalistlik yapmış ve çeşitli mekanlarda sahne almıştır. 2014 yılında "O Ses Türkiye" yarışmasına katılarak Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz Yaz" şarkısını seslendirmiş, ancak jüri üyelerinden kimseyi döndürememiştir.

İlk single çalışması "Ne Diyorsan"ı Bon Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluşturan Albere, ardından "Öpücem", "Korkmam Ben" ve "Yak" gibi şarkılarla müzik kariyerine devam etmiştir. "Yak" adlı şarkısı, Edis ve Serhat Şensesli tarafından yazılmıştır. ?