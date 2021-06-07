AYBÜ geleneksel ve tamamlayıcı tıp için bitki ve böcek yetiştirmeye başladı
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AYBÜ geleneksel ve tamamlayıcı tıp için bitki ve böcek yetiştirmeye başladı

AYBÜ geleneksel ve tamamlayıcı tıp için bitki ve böcek yetiştirmeye başladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, Çubuk Yerleşkesi'nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp için bitki ve böcek yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu, Çubuk Yerleşkesi'nde geleneksel ve tamamlayıcı tıp için bitki ve böcek yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret eden Mollahaliloğlu, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki üniversiteye bağlı AYBÜ Çubuk Yerleşkesi'nde yapılan çalışmalardan söz etti.

Mollahaliloğlu, yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alanda kurdukları sera ve havuzlarda çeşitli araştırmalar ile tedavilerde kullanılacak bitki ve böcekler yetiştirdiklerini kaydetti.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı'nın bölge halkı ve belediye ile ortak çalışmalar yürütmek istediğini aktaran Mollahaliloğlu, şunları dile getirdi:

"Üzerinde araştırmalar yaptığımız ürünler ile ilgili Sayın Rektörümüz ekonomik anlamda bölge halkımızın da faydalanmasını istiyor. Bu nedenle de sizler yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi veremeye geldik. Yerleşkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıpta kullanılacak aromatik tıbbi bitkiler ile arı, sülük ve çeşitli böcek türlerinden üretiyoruz. Ülkemizde her ne kadar aktar geleneği olsa da biz bunu tamamen bilimsel yöntemlerle yapıyoruz. Doğru ürünleri yetiştirerek doğru uygulama alanlarında kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de ilk olarak hekimlerimize geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında eğitimler vermeye başladık. Bu eğitimlerimiz devam ederken bir taraftan da bu alanda kullanılacak ürünleri üretmeye başladık. Belediyemizin destekleriyle de bu ürünleri insanlarımıza anlatarak, göstererek onların üretmesine vesile olmak istiyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirbaş ise üniversiteye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Aydınlı'nın göreve başlamasıyla birlikte üniversiteyle ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Demirbaş, "Vatandaşlarımızın üniversitenin her türlü nimetinden faydalanmasını istiyoruz. Bu nedenle de her türlü ortak çalışmaya hazırız. Bunun için çeşitli projeler hazırlıyoruz. Hedefimiz aromatik tıbbi bitkiler konusunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi ve bu alanda da alternatif tarıma yönlendirilmesidir. Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Aydınlı Bey'e, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu'na ve bu çalışmada emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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