Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip
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Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip

Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Fantezi müziğin efsane ismi rahmetli İbrahim Erkal'ın veliahttı olarak görülen ses sanatçısı Ayaz Toprak'ın, Anneler Günü için özel yapmış olduğu söz ve müziği kendisine ait olan 'Sevmek Lazım' isimli klip çalışması, sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Fantezi müziğin efsane ismi rahmetli İbrahim Erkal'ın veliahttı olarak görülen ses sanatçısı Ayaz Toprak'ın, Anneler Günü için özel yapmış olduğu söz ve müziği kendisine ait olan 'Sevmek Lazım' isimli klip çalışması, sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

'Hep yaşasın Anneler' diye başlayan klipte kadınlara şiddet olmaması için vurgu yapan Ayaz Toprak 'Kadınlar gül çiçektir güller hep su içecektir, kadınları ağlatanlar nasıl da can verecektir' sözleriyle Anneler Günü'ne özel bir çalışma olduğunu ifade etti. Toprak, "Şefkati, sevgisi ve sabrıyla bizleri yetiştiren başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerimizin, Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - ERZURUM

Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip
Ayaz Toprak'tan Anneler Günü'ne özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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