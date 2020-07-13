Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Ayasofya'ya atanacak 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Ayasofya'da daha önce Fetih Suresi okuyan Muştuer, 2015 Dünya Kur'anı Kerim okuma yarışmasında birinci olmuştu.

Ayasofya'nın cami olarak açılmasının ardından ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz'a hazırlıklar devam ederken gözler dünyaca ünlü mabedde kimlerin görevlendirileceği sorusuna çevrildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeniden camiye dönüştürülen Ayasofya için atayacağı 2 imam ile 4 müezzinden ilk ikisinin isimleri belli oldu. Alınan bilgiye göre ilk imam olarak Ferruh Muştuer'in, müezzin olarak da Alpcan Çelik'in atanması gündemde.

Ferruh Muştuer

MUŞTUER, 2015'İN BİRİNCİSİ

Ferruh Muştuer, Ayasofya'da daha önce Fetih Suresi'ni okumuştu. Muştuer'in ayrıca 2015 yılındaki Dünya Kur'anı Kerim okuma yarışmasında birinciliği bulunuyor.

Alpcan Çelik

İlk müezzin olarak görev alması beklenen müezzin Alpcan Çelik de Selimiye Camii imamı olarak görev yapıyor. Müezzin Çelik'in de Kur'an tilavetinde dünya birinciliği bulunuyor.

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

1971 yılında Kütahya'da doğdu. Hafızlık ve lise tahsi- lini Kütahya'da tamamladı. 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı. 2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev yaptı. İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından beri İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapan Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.