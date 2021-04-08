Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya baş imamı istifa etti!

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya İmamı kimdir? Bir dönem yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ayasofya İmamı ne dedi? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı ve biyografisi nedir?

86 yıl süren hasret sonrası Ayasofya'nın Camii olmasının ardından ibadethanenin baş imamı olarak Prof. Dr. Mehmet Boynukalın uygun görülmüştür. Ayasofya imamı kimdir? Ayasofya İmamı ne dedi? Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYASOFYA CAMİİ İMAMI KİMDİR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii baş imamı için Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı atadı. Mısır,El-Ezher'de yüksek lisans eğitimi tamamlayanProf. Dr. Mehmet Boynukalın, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi'nde İslam Hukuku alanında yapmıştır. 86 yıl süren hasret sonrası Ayasofya'nın Camii olmasının ardından ibadethanenin baş imamı olarak Prof. Dr. Mehmet Boynukalın uygun görüldü.

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ataması yapılan imam ve müezzinlerin her biri alanında önemli çalışma ve başarılarıyla tanınıyor.

Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul'da 1971 yılında doğan Boynukalın, 1992'de el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamlayan, "Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı teziyle 1999'da İslam hukuku doktoru olan Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.

Bu sırada İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti olan ve 2018'de de profesör ünvanı alan Boynukalın'ın, Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl'ın ilmi neşrini gerçekleştirmesinin yanı sıra telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı. Boynukalın, evli ve dört çocuk babası.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren Ayasofya İmamısosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulundu.

AYASOFYA İMAMI NE DEDİ?

Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanırken Ayasofya İmamı Mehmet Boynukalın'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında" ifadelerini kullandı.

7 düvele karşı istiklal mücadelesi verildiğini ifade eden Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" dedi.

"FAİZCİLERLE MÜCADELE ETMEK İSLAM'IN BİR EMRİDİR"

Bir diğer paylaşımında ise aizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerine yer verdi.

BAKARA SURESİ'NDEN AYET PAYLAŞTI

Boynukalın, bu paylaşımlarını Bakara Suresi'nin 155. ve 157. ayetleriyle destekledi: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır."