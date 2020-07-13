Ayasofya imamı kim oldu? Ferruh Muştuer kimdir, nereli? Ayasofya'nın cami olarak kullanıma açılma kararının ardından imam ve müzezzinlerin kim olacağı merak konusu olmuştu. İlk imamın Ferruh Muştuer olacağı bilgisi verildi. Peki, Ferruh Muştuer kaç yaşında?

Ferruh Muştuer, Ayasofya imamı olarak anılıyor. Kütahyalı olan Muştuer, Avusturya'da din görevlisi olarak görev aldı. Kuveyt'teki Kur'an-ı Güzel Okum Yarışmasında birincilik elde etti. Ferruh Muştuer biyografisi haberimizde.

FERRUH MUŞTUER KİMDİR?

Muştuer, 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. Hafızlık ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı ve 1996 yılında Tavşanlı ilçesinde müezzin-kayyım olarak göreve başladı.

2006-2010 yılları arasında Avusturya'da din görevlisi olarak görev alan Feruh Muştuer İstanbul Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü'nü tamamlayarak icazet aldı. 2015 yılında Kuveyt'te düzenlenen Uluslararası Kur'ân-ı Kerîm'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu. 2013 yılından bu yana İstanbul Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi olarak görev yapıyor.

Ferruh Muştuer evli ve üç çocuk babasıdır.