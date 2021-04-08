Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?
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Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?

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Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında?

Geçici görevlendirme ile Ayasofya'da imamlık vazifesini yürüten Ayasofya imamı görevinden neden ayrıldı? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında? Ayasofya imamı neden istifa etti, yerine kim geldi? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
Son Dakika: Ayasofya Camii İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı

Geçici görevlendirme ile Ayasofya'da imamlık vazifesini yürüten Ayasofya imamı görevinden neden ayrıldı? Prof. Dr. Mehmet Boynukalın kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

AYASOFYA İMAMI GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Ayasofya imamı görevinden ayrılma talebi olumlu yanıt aldı. Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'ın akademik kariyerine devam edeceği öğrenildi. Boynukalın, son dönemde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Sosyal medya hesabından piyasalardaki hareketliliğe ilişkin bir paylaşımda bulunan Boynukalın,"Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir" ifadelerine yer vermişti.

MEHMET BOYNUKALIN TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİ

Boynukalın, yaptığı paylaşımlarla pek çok kesimden tepki almıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Merkez Bankası Başkanı'nı uyarmak istiyorum. Görünen o ki o koltuğa yeni talipler var. Hocam dikkatli ol. Ayasofya İmamı da Merkez Bankası Başkanlığına göz kırptı. Sayın Başkan siz siz olun o koltuğa alışmayın" ifadelerine yer verirken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Cemil Çiçek ise, "Ayrıştıran, toplum barışına ve huzuruna katkı sağlayamayacak açıklamalar, bu ruha uygun düşmüyor. Dikkatli davranmaları gerekir. Hele hele din görevlilerimizin dikkat etmesi gerek" sözlerine yer vermişti.

PROF. DR. MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne ataması yapılan imam ve müezzinlerin her biri alanında önemli çalışma ve başarılarıyla tanınıyor.

Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

İstanbul'da 1971 yılında doğan Boynukalın, 1992'de el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamlayan, "Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı teziyle 1999'da İslam hukuku doktoru olan Boynukalın, 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.

Bu sırada İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti olan ve 2018'de de profesör ünvanı alan Boynukalın'ın, Hanefi Mezhebi'nin kurucu imamlarından İmam Muhammed eş-Şeybani'ye ait, mezhebin temel eseri el-Asl'ın ilmi neşrini gerçekleştirmesinin yanı sıra telif ettiği çok sayıda Türkçe ve Arapça kitap, makale ve ansiklopedi maddesi bulunuyor.

Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı. Boynukalın, evli ve dört çocuk babası.


Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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