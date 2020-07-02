Ayasofya için beklenen gün geldi! Gözler Danıştay'ın vereceği karara çevrildi İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Ayasofya'da Feith Suresi okunmasıyla birlikte başlayan cami-müze tartışmaları için bugün kritik gün. Danıştay, Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülmesi için yapılan başvuruyu bugün karara bağlayacak.

"Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı" uzun süredir tartışma konusu. Bu konuda bugün önemli bir karar çıkması bekleniyor. Bir derneğin 1934 yılında Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için yaptığı başvuru, bugün Danıştay'da ele alınacak. 1934 yılındaki protokolün iptali yönünde bir karar çıkarsa, Ayasofya'nın yeniden cami yapılmasının da önü açılacak.

Ayasofya'yı cami statüsünden müze statüsüne taşıyan kararın iptali için yapılan başvuru Danıştay gündemine geliyor. İstanbul'un fethinden 58 yıl sonra 1511 yılında camiye dönüştürülen Ayasofya, 1934 yılında ise Bakanlar Kurulu kararıyla cami statüsünden müzeye çevrildi.

Bu karar, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı vakıflar, Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Onlardan biri, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin açtığı dava.

BAŞVURU BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Bugün görüşülecek başvuruda, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi kararı için hazırlanan protokelde, Atatürk'ün imzasının sahte olduğu iddia ediliyor. Kararın iptali isteniyor.

Derneğin 2005 yılında açtığı ilk davada Danıştay, "Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde karar vermişti. Danıştay'ın 2019 yılında aldığı bir kararın Ayasofya için emsal olabileceği de belirtiliyor.

KARİYE CAMİSİ ÖRNEK OLDU

Danıştay, tıpkı Ayasofya gibi müzeye çevrilen İstanbul'daki Kariye Camisiyle ilgili verdiği kararla caminin yeniden ibadete açılmasının önünü açmıştı. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının bu kararı da göz önünde bulundurarak Ayasofya için bir formül arayacağı belirtiliyor.