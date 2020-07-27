Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının dördüncü gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

27.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:36

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, açılışının dördüncü gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yoğunluk sürüyor.

Öğle namazı öncesinde camideki halılar Fatih Belediyesi ekipleri tarafından özel bir makineyle temizlenirken Isparta'dan getirilen gül suyu ile havalandırma işlemi yapıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'de kılınan öğle namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Namaz sırasında caminin bir köşesinde oturarak duayı dinlediği görülen Amerikalı Temetra Parker, dün İstanbul'a geldiğini, bugün ise Ayasofya'yı ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Caminin farklı noktalarında anı fotoğrafı da çektiren Parker, "Muhteşem hissediyorum. Burası çok güzel. Türkiye'ye ikinci defa, buraya ilk defa geliyorum. Hristiyanım. Burası müzeyken bilet alınıp içeri giriliyormuş. Turist olarak bilet almadan girdim, kendimi şanslı hissediyorum. İnsanların burada ibadet için bir araya gelmesi muhteşem bir duygu." dedi.

Ayasofya Camii'yi görmek için Elazığ'dan gelen Cafer Altındağ, "Namazı kıldık. Burada duygulanmamak elde değil. Buraya birkaç kez ziyaret geldim. İnşallah bir gün nasip olur da burada namaz kılarız demiştim. Nasip oldu." dedi.

Kocaeli Gölcük Down Sendromlular Derneği'nin öğrencileri, öğretmenleri ve velileri de camiyi ziyaret edenler arasında yer aldı.

Dernek öğretmenlerinden Belgin Abanos ise pandemi sürecinde öğrencilerin evlerde çok sıkıldıklarını, ailelerin talebi üzerine ilk ziyareti buraya yapmak istediklerini söyledi.

Down sendromlu öğrencilerden Burçak Neva Kılıç ve sporcu olduğunu belirten Mehmet Anıl Koçak da camiye ilişkin beğenilerini dile getirdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu sürüyor

Kaynak: AA

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