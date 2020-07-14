Ayasofya'daki resimler kaldırılacak mı? Resimler namaza engel mi?
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Ayasofya'daki resimler kaldırılacak mı? Resimler namaza engel mi?

Ayasofya'nın cami olmasının ardından içerisindeki resimler kaldırılacak mı sorusu merak konusu oldu. Bu konuya Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama getirdi. Detaylar haberimizde...

Ayasofya'daki resimler kaldırılacak mı? Resimler namaza engel mi?
14.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:03

24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazı ile birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya camisindeki resimler hakkında DİYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu "Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşu içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay 10'uncu Daire Başkanlığı'nın kararının ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Kurul'un toplanarak konuyu değerlendirdiği bildirildi.

AYASOFYA'DAKİ RESİMLER NAMAZA ENGEL OLUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre Ayasofya'nın içerisinde bulunan resimler namazın sıhhatine engel değildir. Fakat yapılan açıklamaya göre namaz kılacak olan Müslümanların huşu içerisinde namazlarını eda edebilmeleri için namaz vakitlerinde uygun yöntemler kullanılarak resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır. Bu şekilde önlemler alındığı taktirde camide namaz kılınabilir.

AYASOFYA'DA NE RESİMLERİ VARDIR?

Ayasofya'nın üst kısımlarında aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi bazı sembolik resimler yer almaktadır. Bunlar; Justinianus mozaiği, Çıkış mozaiği, Zoi ve eşi, Kerubi ya da Seraphim fresklerinden biri, İmparator kapısı mozaiği, tasvir edilen bazı resimler vb. mozaikli resimler ve şekillerdir.

Ayasofya'daki resimler kaldırılacak mı? Resimler namaza engel mi?

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