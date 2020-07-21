Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
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Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak

Ayasofya mozaiklerinin ışıkla karartma sisteminden zarar göreceği dikkate alınarak raylı perdede karar kılındı. Daha önce gündeme getirilen ışık teknolojisi ile perdeleme yönteminin fresk ve mozaiklere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapanan elektronik raylı sistem perde ile kapatılmasında karar kıldı.

21.07.2020 09:32 | Son Güncelleme: 21.07.2020 09:43

Ayasofya Müzesi'nin camiye dönüştürülerek yeniden ibadete açılması çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapının içindeki fresk ve mozaiklerin kapatılmasında kullanılacak ışık teknolojisinin bin yıllık eserlere zarar vereceğinde anlaşan uzmanlar, giriş katından görünen 6,5 metrelik Theotokos ve 7,5 metrelik Gabriel mozaikleri ile seraphim melekleri freskolarının sadece namaz vakitlerinde 1 dakikada açılıp 1 dakikada kapanan elektronik raylı perde sistem ile kapatılmasına karar verdi. Perdenin namaz vakitlerinde kumanda ile kapatılacağı ve namaz biter bitmez ziyaretçiler için açılacağı kaydedildi.

Çalışmalar sırasında hem uluslararası kamuoyuna sunulmak hem de UNESCO'ya teslim edilmek üzere, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülürken herhangi bir zarar görmediğini anlatan" bir belgeselin hazırlandığı öğrenildi.

İKİ KAT PEÇE KONULACAK

Doğu Roma döneminde imparatorların törenle taç giydikleri; bugünse müezzin mahfilinin önünde bulunan kendi türünün en önemli örneklerinden biri kabul edilen bin yıllık, "omphalion" döşeme mozaiğinin ise, cami için yere serilecek halının altında kalacağı belirtildi. Ayasofya'nın yer döşemesinin zarar görmemesi için halının altına önce iki kat keçe konulacağı kaydedildi. Camide kullanılacak halının rengi de turkuvaz olarak belirlendi.

DİLEK SÜTUNU KORUNACAK

Ayasofya'nın giriş kapısının üzerinde bulunan VI. Leon ve iç girişte yer alan sunu mozaikleri, galerilerdeki Deisis Kompozisyonu; Komnenoslar, Zoe, İmparator ve patrik mozaikleri ile papaz odalarındaki mozaiklere ise müdahalede bulunulmayacak. Dilek Sütunu da Ayasofya'nın içinde aynen korunmaya devam edecek.

BELGESEL HAZIRLANIYOR

Ayasofya'da 1993'te başlatılan restorasyon için kurulmuş iskelenin ise 24 Temmuz için bir perde ile kapatılacağı ve üzerinde hat sanatından örneklerin sergileneceği kaydedildi. Çalışmalar sırasında hem uluslararası kamuoyuna sunulmak hem de UNESCO'ya teslim edilmek üzere, "Ayasofya'nın camiye dönüştürülürken herhangi bir zarar görmediği; tüm eserlerin aynı şekilde muhafaza edildiğini anlatan" bir belgesel de hazırlanıyor.Ayasofya'da 24 Temmuz'da Cuma namazına gelenlere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılacak.

Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
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