Ayasofya'da Mi'raciye okundu
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Ayasofya'da Mi'raciye okundu

10.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:16

Ayasofya'da Mi'raciye okundu İstanbul'un fetih camisi olan Ayasofya'da asırlık gelenek Mi'raciye okundu Vakıf Kültürü geleneği olan Mi'raciye, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde okundu.

Ayasofya'da Mi'raciye okundu

İstanbul'un fetih camisi olan Ayasofya'da asırlık gelenek Mi'raciye okundu

İSTANBUL - Vakıf Kültürü geleneği olan Mi'raciye, 86 yıllık özlemin ardından ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde okundu. Bursa'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen hocalar, Salavatı Şerifelerle birlikte Mi'raciye okudu

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'in miraca yükseldiği geceyi anlatan şiirleri Mi'raciye, Miraç Kandili gecesinde fethin sembolü olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde okundu. 100 yılı aşkın süredir Bursa'da bulunan Hoca Muslihiddin (Mahkeme) Camii'nde okunan Kutbü'n Nayi Osman Dede'nin Mi'raciyesi, bu kez Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kubbesinde yankılandı. Bursa'dan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen hocalar, yaklaşık 40 dakika boyunca Salavatı Şerifelerle birlikte Mi'raciye okudu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'da Ayasofya kubbesinde yankılanan Mi'raciye'yi dinledi.

Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Miraç Kandili programı kapsamında, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından icra edilmiş ve Esenler Belediyesi katkılarıyla kaydı yapılmış olan Mi'raciye albümü vatandaşlara dağıtıldı. Cüneyt Bayraktar'ın titiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan Mi'raciye kitabı da vatandaşların ilgisine sunuldu. Miraç Kandili programı, 300 yıllık Mi'raciye geleneklerine uygun olarak yerine getirilerek, Hz. Muhammed (SAV)'e miraca yükselişinde süt ikram edilmesi vesilesiyle Mi'raciye kıraatinin ardından cemaate süt ikramında bulunuldu.

Ayasofya'da Mi'raciye okundu
Ayasofya'da Mi'raciye okundu
Ayasofya'da Mi'raciye okundu
Ayasofya'da Mi'raciye okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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