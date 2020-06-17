Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ne zaman açılıyor? Ayasofya ne zaman cami oluyor? Ayasofya'da ilk namaz ve ilk ezan! Uzun yıllardır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın tekrardan Osmanlı döneminde olduğu gibi cami olarak kullanılması gündemde. Peki, Ayasofya'da ilk namaz ne zaman kılınacak? Ayasofya ne zaman açılıyor? Ayasofya ne zaman cami oluyoır? Ayasıofya'da ilk namaz ve ilk ezan!

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ve girişimleri ile gündeme gelen Ayasofya'nın tekrardan Osmanlı döneminde olduğu gibi cami olarak kullanılması tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay kararı sonrası Aysofya'nın kaderinin belirleneceğini ifade etti. Peki danıştay kararı sonrası Ayasofya'da ilk namaz ve ilk ezan için verilen tarih nedir? Detaylar haberimizde.

AYASOFYA'DA İLK EZAN VE İLK NAMAZ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılması için başlattığı hukuki çalışmalarda sona yaklaştı. Erdoğan kurmaylarıyla yaptığı toplantıda "Ayasofya Camii için 2 Temmuz'da alınacak Danıştay kararının ardından inşallah namazımızı kılarız" dedi. Toplantıda ise ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde tavsiyede bulunuldu.

"İLK NAMAZ 15 TEMMUZ'DA OLSUN" TAVSİYESİ

YİK toplantısında ise Ayasofya'daki ilk namazın 15 Temmuz'da kılınması yönünde öneride bulunuldu.

AYASOFYA

AYSOFYA NE ZAMAN CAMİ OLDU?

İstanbul'un 1453'te Osmanlı Türkleri tarafından fethinden sonra, fethin sembolü olarak, derhal Ayasofya Kilisesi camiye dönüştürülmüştür. O sıralarda Ayasofya harap bir haldeydi. Bu durumu Kordoba soylusu Pero Tafur ve Florentine Cristoforo Buondelmonti gibi Batılı ziyaretçilerce betimlenmektedir. Ayasofya'ya özel bir önem veren Fatih Sultan Mehmet kilisenin derhal temizlenip camiye çevrilmesini emretti, fakat adını değiştirmedi. İlk minaresi onun döneminde inşa edilmiştir. Osmanlılar bu tür yapılarda taş kullanmayı tercih etmekle birlikte minarenin hızla inşa edilebilmesi amacıyla bu minare tuğladan yapılmıştır. Minarelerden biri de sultan II. Bayezid tarafından eklenmiştir. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya'ya iki dev kandil getirtmiştir ki, günümüzde bu kandiller mihrabın iki yanında yer alırlar.