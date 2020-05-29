Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
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Ayasofya'da Fetih Suresi okundu

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

Ayasofya'da Fetih Suresi okundu
29.05.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:50

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi okundu.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da program düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı. Program Fetih Suresi'nin okunmasıyla başladı. Fetih Suresi'nin ardından dua edildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Fetih Suresi'nin mealini okudu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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