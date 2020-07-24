Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanı çalacak Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinde, Cuma namazı kılındığı esnada, kiliselerde çanlar matem şeklinde çalacak.

Ayasofya'da saatler sonra Cuma namazı kılınacak ve böylelikle 86 yıl sonra ilk kez ibadete açılmış olacak. Ayasofya'nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan ise ilginç bir protestoda bulunacak. Yunanistan'ın Mora'da Patra kentinin kiliselerinde matem çanları çalacak.

"AYASOFYA'NIN KURTARILMASI İÇİN DUA EDİLECEK"

Metropolit Hrisostomos tarafından yapılan yazılı açıklamada, "24 Temmuz 2020 tarihinde Cuma namazının kılınacağı saatte Patra'da Aziz Apostolu Andreu kilisesinde ayin düzenlenecek ve ayinde Ayasofya'nın kurtarılması için Meryem Ana'ya dua edilecek" ifadelerini kullanılmıştı.

"HER HRİSTİYAN DALDIĞI DERİN UYKUDAN UYANMALI"

Patra halkına çağrıda bulunan Metropolit Hrisostomos, "Helenizm olarak son yıllarda daldığımız derin uykudan uyanmanın zamanı geldi. Türklerin tahriklerini Avrupalı büyüklere, güçlülere göstermemiz lazım. Bunun için her hristiyan daldığı derin uykudan uyanmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır" diyerek halkı Ayasofya'nın cami olmasını engellemek üzere tepkisini koymaya davet ediyor.