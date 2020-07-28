Ayasofya'da Atatürk'e laf atma konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın neler dedi?
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Ayasofya'da Atatürk'e laf atma konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın neler dedi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'daki ilk cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın söylediği sözlerin Atatürk ile alakası olmadığını dile getirdi.

Ayasofya'da Atatürk'e laf atma konusunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın neler dedi?
28.07.2020 11:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:47

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda hutbede söylediği ve Atatürk'ü hedef aldığı gerekçesiyle tepki çeken sözleri hakkında konuştu. Kalın "Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E DİL UZATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

CNN Türk'te konuşan İbrahim Kalın, söz konusu ifadelerin kendisine sorulması üzerine şunları söyledi: "Hutbede Atatürk'e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış değil. Dönemin şartları içerisinde oranın müze olarak kullanılmasına karar verilmiş. Atütürk'e lanet okundu sonucunu çıkarmak, çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Biz de böyle bir şeyi kabullenemeyiz. Bırakın başka bir yerde Cuma hutbesinde lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak kabul etmeyiz. Rejim tartışmasına dönüşüyor olması suni bir gündemdir."

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