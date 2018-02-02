Ayaş'tan Zeytin Dalı Harekatın'a Destek

Ayaş ilçesinde, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Musa Özalkan ve tüm şehitler için vatandaşların bağışladığı 154 kurban kesildi.

Ulucami'de Ayaş Belediyesi ve İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutuldu.

Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, ülke bekası, terörün kökünün kazınması ve Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kahraman Mehmetçik'e destek için 154 kurban kesildiğini belirtti.

Kurbanların Türk Kızılayı ve Et Balık Kurumu aracılığıyla kesildiğini belirten Demirbaş, "Kurban etleri soğuk hava depolu araçla Afrin'deki Mehmetçik'e ulaştırılacak. Vatanımız uğruna kanlarını, canlarını vererek şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi anıyoruz." diye konuştu.

Ardından, İlçe Müftüsü İsmail Ünal dua etti.