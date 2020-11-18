Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
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Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

18.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:03

- Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi.

- Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İslahiye İlçesi Boğaziçi Mahallesi'nde Çok Programlı Meslek Lisesi'nin bahçesinde bahçesinde Okul Müdür Yardımcısı Rıza Kardın tarafından ayakları yanmış halde kaplumbağa bulundu. Kamplumbağı alarak evine götüren Kardın, 2 gün baktıktan sonra bir veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Hayvanın okul çevresindeki çıkan bir çalılık yangınında yaralandığı tahmin edilirken Müdür Yardımcısı Kargın, "Bu hayvanı ya çocuklar yakmış yada çıkan bir yangında yaralanmış. Hayvanı bulduğumda ayakları çok kötüydü, temizledim. Elimden geldiği kadar tedavi etmeye çalıştım, sonra da bir veteriner ile irtibata geçtim. Veterinere götürerek, tedavisini yaptık. Yaralar artık kurt bağlamıştı" dedi.

Hayvanı tedavi eden veteriner Yusuf Yıldızgil ise, "Kaplumbağa ayakları ve sırtı yanmış halde geldi. Yaraları kurt bağlamış sinek toplamıştı. Gerekli temizlik ve tedavisini yaptık. İnşallah, yaraları iyileşir, hayvan yeniden kendisine gelir. muhtemelen yanmış ancak ayakları yanmış sırtındaki koruyucu kabuğuda yanmışl halde geldi yaralar artık kurt ve sinek toplamış halde idi tedavisini ve temizliğini yaptık inşallah iyileşir, hayvan sağlığına kavuşur. İnsan gibi yaşamayı öğrenmemiz yeterli olur. Başka bir söze hacet kalmaz. Hayvanlar da can taşıyor, unutmayalım" diye konuştu.

Öte yandan tedavisi tamamlanan kaplumbağa, iyileşme sürecinin ardından doğal ortamına salınacak.

Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi
Ayakları yanmış halde bulunan kaplumbağa tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞENTÜRK

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