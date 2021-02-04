Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayakları ipe dolanan güvercinin balkonda asılı durması Güvercinin itfaiye ekiplerince kurtarılması Amasya'da ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardıAmasya'nın Merzifon ilçesinde, bir işyerinin tabelasında ayakları ipe dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ayakları ipe dolanan güvercinin balkonda asılı durması
Güvercinin itfaiye ekiplerince kurtarılması Amasya'da ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir işyerinin tabelasında ayakları ipe dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hacıhasan Mahallesi Sepetçi Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katındaki işyerinin tabelasında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.
Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise yavru güvercinlerin, annelerinin kurtarılma çalışmasını takip ettiği dikkat çekti.
Güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan