Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

04.02.2021 20:30 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:35

Ayakları ipe dolanan güvercinin balkonda asılı durması Güvercinin itfaiye ekiplerince kurtarılması Amasya'da ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardıAmasya'nın Merzifon ilçesinde, bir işyerinin tabelasında ayakları ipe dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ayakları ipe dolanan güvercinin balkonda asılı durması

Güvercinin itfaiye ekiplerince kurtarılması Amasya'da ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir işyerinin tabelasında ayakları ipe dolanarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hacıhasan Mahallesi Sepetçi Sokak'ta 5 katlı bir binanın giriş katındaki işyerinin tabelasında mahsur kalan güvercinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan güvercini bulunduğu yerden kurtardı.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerde ise yavru güvercinlerin, annelerinin kurtarılma çalışmasını takip ettiği dikkat çekti.

Güvercin, ayağına dolanan ipten kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Barış Manço Didem Kınalı Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayakları ipe dolanan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 20:41:44. #1.15#
title