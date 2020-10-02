Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
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Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı

02.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:49

Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram altın ele geçirildi.

Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı

KİLİS - Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği ayakkabısının içerisinde 2 kilo 193 gram altın ele geçirildi.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı Ön Güvenlik Noktasına binek oto cinsi araçla gelen Suriye uyruklu vatandaşın şüphe üzerine ayakkabıları çıkartılması istendi. Her bir ayakkabısına şeffaf poşetler içerisinde 2 kilo 193 gram hurda altın ele geçirildi. Suriyeli altın kaçakçısı hakkında 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı
Sınırdan geçen şahsın ayakkabısından 2 kilo 193 gram altın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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