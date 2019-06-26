Ayakkabı Dünyası'ndan e- ticarette %174 büyüme!

TÜSİAD'ın Deloitte işbirliği ile hazırladığı e-ticaret raporuna göre, 2018'de e-ticaret pazarı yüzde 42'lik oranla büyürken Ayakkabı Dünyası'nın aynı dönemde büyüme oranı yüzde 174 oldu.

Hızla gelişen teknolojiler ışığında değişen tüketici davranışları ve ihtiyaçlar, e-ticaret sektörünün yüksek bir ivme ile büyümesine olanak sağlıyor. e-ticaretin sunduğu avantajlar Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanında sahip olduğu potansiyel güçle birleştiğinde mobil satışların giderek artmasına olanak tanıyor.

TÜSİAD'ın Deloitte işbirliği ile hazırladığı e-ticaret raporu, e-ticaretin Türkiye'deki sektörel istatistiklerini ortaya koydu. Rapora göre, e-ticaret pazarı 2016-2017 yıllarında ortalama yüzde 37'lik büyüme yakalarken Ayakkabı Dünyası bu dönemi yüzde 41'lik büyüme oranı ile kapadı. Ayakkabı Dünyası'nın e-ticaret alanında yaptığı yatırımlar 2017-2018 yıllarında bir kez daha kendini gösterdi. Bu dönemde sektör yüzde 42'lik oranla büyüme hamlesini sürdürürken Ayakkabı Dünyası'nın aynı dönemde büyüme oranı yüzde 174 oldu. Ayakkabı Dünyası, 2019 yılının ilk 5 ayında da yüzde 127'lik büyüme oranı yakaladı.

2017 yılında yapmış olduğu altyapı değişikliği ile birlikte online kanalda yatırımlarını artıran Ayakkabı Dünyası'nın e-ticaret satışlarının toplam ciro içerisindeki payı da sektör ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ayakkabı Dünyası 2018 yılında toplam cironun yüzde 10,5'ini, 2019 yılında toplam cironun yüzde 13,3'ünü e-ticaretten elde etti. Türkiye ortalamasında e-ticaretin toplam ciro içerisindeki payı 2018 yılında %5,1 olarak gerçekleşti.

Rapor sonuçlarını değerlendiren Ayakkabı Dünyası Genel Müdürü Uygar Turcan: "Ayakkabı Dünyası olarak mağazacılıktaki köklü geçmişimizi ve deneyimimizi online alışverişin yarattığı avantajlarla birleştiriyoruz. Yatırım planlarımızı hızla büyüyen online satış kanallarına göre yapıyoruz. Ziyaretçilerimizin hem online hem de offline mağazalarımızda aynı tecrübeyi yaşamaları için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Omni-channel perakendecilik stratejimiz doğrultusunda kanallar arası entegrasyon ve mağaza içi teknoloji kullanımında sektörümüze örnek teşkil eden uygulamalarımız mevcut. Bu alanda yapay zekadan daha fazla faydalanmak adına, AR-Ge süreçlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ayrıca online satış araçlarımıza yenilerini de ekleyeceğiz. Teknolojiyi iş süreçlerimizin tamamına entegre ederek ürün planlamadan otomatize edilmiş sevkiyata, satın alma planlamasından satışa ve hatta performans ölçümlerine kadar data merkezli yönetim anlayışını benimsiyoruz. ayakkabidunyasi.com.tr hem ürün çeşidi olarak hem de ciro olarak en büyük mağazamız konumunda. 2019 yılını üç haneli büyüme ile kapatacağız. İki yıl üst üste gelen bu büyüme ivmemizin 2020 yılında da devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler