Ayakkabı boyacısının zor anları
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Ayakkabı boyacısının zor anları

09.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:00
Ayakkabı boyacısının zor anları

Kayseri'de ayakkabı boyacısı, boyadığı ayakkabının alev almasıyla zor anlar yaşadı.

Kayseri'de ayakkabı boyacısı, boyadığı ayakkabının alev almasıyla zor anlar yaşadı.

Şehrin en işlek yerinde ayakkabı boyacılığı yapan Murat Barbaros, boyadığı ayakkabıyı kurutmak için ateş yaktı. Bir anda alev alan ayakkabı nedeniyle zor anlar yaşayan Murat Barbaros, "Müşterim, ayakkabının renginin değiştirilmesi için bana geldi. Ayakkabının rengini değiştirmek için boya, cila gibi malzemeler kullandım. Sonra ayakkabıyı kurutmak için küçük bir ateş yaktım. Ancak ayakkabı cilanın da etkisiyle bir anda alev aldı. Ayakkabıyı söndürmek için uğraştım ama başaramadım" dedi.

Yanan ayakkabı yoldan geçen bir vatandaşın yardımı ile söndürülürken, ayakkabı boyacısı Murat Barbaros, yanan ayakkabının sahibinden özür dilediğini belirterek, "Ayakkabının parasını ödemek istedim ancak kabul etmedi. Ben de bundan böyle müşterimin ayakkabısını ücretsiz boyayacağım" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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