"Ayak İşleri" dizisi 12 Mayıs'ta GAİN'de başlıyor
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"Ayak İşleri" dizisi 12 Mayıs'ta GAİN'de başlıyor

'Ayak İşleri' dizisi 12 Mayıs'ta GAİN'de başlıyor
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Yeni nesil çevrim içi dijital platform GAİN'in yeni dizisi "Ayak İşleri" ilk 3 bölümüyle 12 Mayıs'ta başlayacak.

Yeni nesil çevrim içi dijital platform GAİN'in yeni dizisi "Ayak İşleri" ilk 3 bölümüyle 12 Mayıs'ta başlayacak.

Kahkaha, aksiyon ve macera sahneleriyle dikkati çeken dizinin, ilk fragmanı yayınlandı.

Başrollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın birlikte yer aldığı "Ayak İşleri" dizisinin senaristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken, yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor.

Her bölümde sürpriz konukların da yer alacağı Ayak İşleri'nin ilk üç bölümün konukları ise Sarp Akkaya, Esra Ruşan ve Sarp Apak oldu.

Ayak İşleri'nin fragmanı "youtu.be/WVSZFNuUKdQ" adresinden izlenebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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