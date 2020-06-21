Ayağına ip dolanarak ağacın dalına takılan kuşu itfaiye kurtardı
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Ayağına ip dolanarak ağacın dalına takılan kuşu itfaiye kurtardı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalına takılı kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

21.06.2020 20:08 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:14

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalına takılı kalan kuş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşil Mahalle'de oturan Kazım Duroğlu, gelen sesler üzerine ağaçta bir kuşun uçamadığını fark etti.

Duroğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla kuşun ayağına dolanan ip nedeniyle takılı kaldığı dala uzandı.

Ekipler, ağaçta mahsur kalan kuşu kurtararak ayağındaki ipi çıkardı. Kuş, daha sonra doğal yaşam ortamına salındı.

Ayağına ip dolanarak ağacın dalına takılan kuşu itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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