Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi
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Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi

Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta traktörün çamurluğu ile tekeri arasına sol ayağı sıkışan çocuk görünmez kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Tokat'ta traktörün çamurluğu ile tekeri arasına sol ayağı sıkışan çocuk görünmez kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, İl Jandarma Komutanlığı yanında bulunan kavşakta meydana geldi. Çiftçi Esat Koç, traktörle kavşağa yaklaşarak yavaşladığı sırada oğlunun feryadı ile neye uğradığını şaşırdı. 4 yaşındaki oğlu Ateş'in sol ayağının traktörün çamurluğu ile tekeri arasına sıkıştığını fark eden baba şok yaşadı. Çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan baba başarılı olamayınca devreye olay yerine sevk edilen polis ekipleri girdi. Traktörün tekerinin havası indirilerek çocuğun bacağı sıkıştığı yerden çıkartıldı. Trafik ekipleri tarafından çocuk Tokat Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan çocuğun durumunu iyi olduğu ayak parmaklarında hafif sıyrıklar oluştuğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Baba Esat Koç, oğlunun traktörde yanında olduğunu belirterek, "Traktör hareket halindeyken ayağını oynatırken tekere sıkışmış. Traktörün lastiğinin havasını indirdik, arasına demir sokarak çocuğun ayağını kurtardık" diye konuştu. - TOKAT

Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi
Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ayağı traktörün çamurluğuna sıkışan çocuğu trafik ekipleri hastaneye yetiştirdi - Haberler
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