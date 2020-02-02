Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı
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Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

02.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:42
Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı

'ın ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kötek köyünde, elektrik teline ayağı takılan güvercini gören vatandaşlar, Aras EDAŞ ekiplerine verdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdivenle direğe çıkarak, soğuk hava ve kar nedeniyle zor anlar yaşayan güvercini kurtardı. Yara almadan kurtulan güvercin, doğaya salındı.

Kaynak: AA
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