Ayağı tele takılan güvercin kurtarıldı
Kars'ın Kağızman ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde ayağı tele takılan güvercin Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ) ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kötek köyünde, elektrik teline ayağı takılan güvercini gören vatandaşlar, Aras EDAŞ ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, merdivenle direğe çıkarak, soğuk hava ve kar nedeniyle zor anlar yaşayan güvercini kurtardı. Yara almadan kurtulan güvercin, doğaya salındı.