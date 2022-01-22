KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Ayağı kırılan katıra vatandaşlar sahip çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar, kar birikintileri arasında bulunan ve ayağı kırıldığı öğrenilen katıra çevredeki vatandaşlar sahip çıktı.

Kovancılar ilçesinde esnaflık yapan İlyas Demir, Cebrail Karamazı ve Enes Muhammed Kaya, sahibi tarafından terk edilen ve geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından kayarak ayağı kırıldığı öğrenilen katıra sahip çıktı. Hayvana iki gün boyunca bakan vatandaşlar daha sonra katırı, Fırat Üniversitesi Hayvan hastanesine götürerek tedavi altına alınmasını sağladı.

Kış aylarında hayvanların sokağa atıldığını belirten esnaflardan İlyas Demir, "Kar sonrası yolun kayganlığından dolayı atın ayağı kırılmış. Kaç gündür dışarıda, arkadaşlar duyarlı davrandı. Katırı, burada 2 gün beslediler. Katırı, şimdi pikaba yükleyip Elazığ Hayvan Hastanesine götüreceğiz tedavi için. Yazın hayvanları dağda bayırda çalıştırıyorlar ama ne yazık ki kış aylarında duyarlı kalmıyor ve hayvanlar dışarıya bırakılıyor" dedi.